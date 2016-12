Įvertink šį video:

Įžūlumas stebina: JAV kaliniai pabėgo per angą tualete

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Tenesyje per Kalėdas šeši kaliniai pabėgo per angą tualete. Kaliniai nulupo tualetą nuo sienos ir per sienoje atsiradusią skylę išsmuko lauk. Atsakingas Tenesio šerifas pripažino: nors kalinių bandymų pabėgti yra matęs įvairių, panašaus atvejo jis nepamena. Šerifo teigimu, bėgliams buvo nesunku išrauti tualetą, nes anksčiau darant remontą jį laikančios betono konstrukcijos atlaisvėjo, o dėl pro šalį pratekančio vandens surūdijo varžtai.